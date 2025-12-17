Mordtat in Hollywood: Sohn von Rob und Michele Reiner wegen Mordes angeklagt

Der gewaltsame Tod des «Harry und Sally»-Regisseurs Rob Reiner und seiner Frau Michele schockt nicht nur die Filmwelt. Der Sohn des Paares wird wegen zweifachen Mordes angeklagt.
Los Angeles - Nach dem gewaltsamen Tod von "Harry und Sally"-Regisseur Rob Reiner und seiner Ehefrau Michele muss sich der Sohn des Paares, Nick Reiner, wegen vorsätzlichen Mordes verantworten. Bezirksstaatsanwalt Nathan J. Hochman gab die Anklage gegen den 32-Jährigen in Los Angeles bekannt. Wegen des zweifachen Mordes würden besondere Umstände gelten. Nick Reiner habe als Waffe ein Messer benutzt, führte Hochman weiter aus.