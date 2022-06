1 Verhandlungspause im Schwurgerichtssaal 201 des Landgericht Rottweil: Der Riesen-Fernseher mit der Übertragung aus dem Videokeller ist an und zeigt den Angeklagten Omran A. mit einem Dolmetscher. Fast die ganze Zeit lacht und feixt er. Die Richter können das von ihren Sitzen aus nicht sehen. Foto: John Doe

Im Sitzungssaal 201 gibt sich der Mord-Angeklagte Omran A. immer gefasst und gesittet. Maske, drängte auf die Corona-Impfung. Jetzt machte er sich über Video völlig unbefangen mit Gesten über den Zeugen lustig. Mit Kommentar















Link kopiert

Rottweil/Horb-Nordstetten - Abdullah B (*Name geändert) muss zum zweiten Mal als Zeuge antreten. Die Nebenkläger sind davon überzeugt: Er ist der Mann, der vom syrischen Flüchtling Omran A. benutzt wurde, um ihm ein Alibi zu verschaffen. Am Morgen nach dem Mord am Horber Immobilienunternehmer Michael Riecher wurde er von Omran aus dem Bett geklingelt. Sollte ihm angeblich helfen. Sah kurz die Leiche des Opfers. Ist seitdem traumatisiert – so bestätigen es auch die Psychiater. Deshalb muss Omran A. in den Videokeller, damit der Zeuge ihn nicht sieht.

Bereits im vergangenen Monat wurde in dem Prozess ein Zeuge angehört. Der mutmaßliche "Goldgräber". Neu diesmal bei der zweiten Vernehmung eines weiteren Zeugen in der Revision: Der Riesen-Fernseher mit Omran A. und einem Dolmetscher steht direkt vor ihm. Die Schwurgerichtskammer kann nicht sehen, was im Videokeller passiert, aber alle Prozessbeteiligten und Zuschauer. Abdullah B. will nicht hinschauen zu Omran, der riesig vor ihm erscheint. Er schaut die ganze Zeit weg zur Dolmetscherin.

Angeklagter grinst und lacht

Ist auch besser so. Denn: Während Abdullah B. fast drei Stunden (mit Pausen) ins "Kreuzverhör" von der Prozessbeteiligten genommen wird, scheint sich Omran unten prächtig zu unterhalten. Die Maske abgelegt. Er grinst, lacht mit seinem Dolmetscher. Scheint ihm Spaß zu machen.

Beispiel: Omrans Verteidiger Alexander Hamburg will wissen, wo Omran die drei Mal am Samstag früh nach der Tat vor Riechers Haus geparkt hat. Hält dem Zeugen ein Foto vor. Während Abdullah B. schwitzt, grinst Omran im Videokeller.

Später kapriziert sich der Verteidiger auf die Frage, ob Omran nach dem vergeblichen ersten Klingeln gesagt hat, dass er keinen Kaffee mehr daheim hat oder möglicherweise keinen Kaffee daheim hat. Verteidiger Hamburg: "Ist da nicht ein Widerspruch in ihren Aussagen?" Omran feixt im Videokeller, lacht zum Dolmetscher. Wirkt so, als ob er sich darüber freut, dass Abdullah B. richtig ins Schwitzen kommt.

Beobachter wundern sich

Um 12.55 Uhr ist die Vernehmung von Abdullah B. endlich vorbei. Omran macht sich erst Notizen. Dann steht er auf, lacht direkt in die Kamera und schnellt mit dem Unterarm mit gestrecktem Zeigefinger nach vorne. Sieht so aus, als ob er sagen wollte: "Dem haben wir es gezeigt!"

Bei den Prozessbeteiligten sorgt das Verhalten von Omran für Verwunderung. Einer sagt: "Er fühlte sich offenbar unbeobachtet und überlegen. Er hat im wahrsten Sinne des Wortes die Maske doppelt fallen lassen." Ein anderer sagt: "Es war schon auffällig, dass Omran fast die ganze Zeit gelacht und gefeixt hat. Da hat er wohl Glück gehabt, dass die Kammer die Bilder nicht gesehen hat!"

Kommentar: Skandalös

Von Christof Schülke

Ein Angeklagter macht sich per Videoübertragung hemmungslos mit Gesten über einen Zeugen lustig. Und das offenbar nahezu unbeobachtet und ohne Konsequenzen. Schlimm genug, dass es sich ein Prozessbeteiligter erlauben kann, in einer Verhandlung solch eine Show abzuziehen. Doch hier werden die Umstände verhandelt, die zum gewaltsamen Tod eines Menschen geführt haben. Allein schon deshalb sind solche Gesten tabu. So viel Respekt vor dem Gericht, den Beteiligten und vor allem dem Opfer muss sein. Klar, es war eine außergewöhnliche Situation. Der Angeklagte musste aus dem Saal, weil der Zeuge an einem Trauma leidet und dem Mann nicht begegnen will. So kam es zur Video-Schaltung, die das Gericht nicht mitverfolgen konnte. Das sollte aber kein Freibrief sein, sich in unerträglicher Art zu benehmen.

0