Mordprozess: Mutter und Großeltern mit Axt erschlagen - Mann vor Gericht

2 Ein 28-Jähriger soll in Tirpersdorf im Vogtland seine Mutter und seine Großeltern mit einer Axt erschlagen haben. Seit Donnerstag wird der Fall am Landgericht Zwickau verhandelt. Foto: Elisa Schu/dpa

Eine Bluttat hat vorigen Sommer den Vogtlandort Tirpersdorf erschüttert. Mit einer Axt soll ein 28-Jähriger seine Mutter und seine Großeltern erschlagen haben. Nun steht er vor Gericht.









Zwickau (dpa/sn) - Nach einer Bluttat im Vogtland steht ein 28-Jähriger in Zwickau wegen dreifachen Mordes vor Gericht. Mit einer Axt soll er Anfang Juni in Tirpersdorf nachts seine Mutter und seine betagten Großeltern erschlagen haben. Zum Prozessauftakt äußerte er sich nicht zu den Vorwürfen, sein Anwalt kündigte eine Einlassung für den übernächsten Prozesstag an.