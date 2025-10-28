Mordprozess in Rottweil: Sohn gesteht tödlichen Angriff auf Mutter

Ein 21-Jähriger steht vor Gericht, weil er in Schramberg seine Mutter mit einem Fleischklopfer erschlagen haben soll. Im Mord-Prozess gesteht er und schildert, wie ein Streit um Geld und Lügen eskalierte.
Ein 21 Jahre alter Mann hat vor dem Landgericht Rottweil gestanden, seine Mutter im Februar in Schramberg getötet zu haben. Er habe an jenem Tag, als seine Mutter von der Arbeit nach Hause kam, Essen zubereitet – Hähnchenbrustfilet und Kartoffeln. Nachdem in den Tagen davor bereits finanzielle Probleme der Familie ein Thema waren, habe er seiner Mutter auch gebeichtet, doch keine Ausbildungsstelle zu haben.