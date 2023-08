Mordprozess in Rottweil

Am dritten Tag im Mordprozess vor dem Rottweiler Landgericht geben Schilderungen von Freunden und Bekannten sowie Chatverläufe Einblick in das Beziehungsleben des 50-jährigen Angeklagten und seiner getöteten Ehefrau – ein ständiges Hin und Her.









„Ich habe lange überlegt. Ich gehe daran kaputt. So will ich nicht weitermachen“ – das schrieb die getötete 57-Jährige ihrem Ehemann wenige Tage vor der Tat. Zuvor war die Beziehung des Ehepaars und die neue Liebschaft der Frau immer wieder in Chatverläufen Thema gewesen.