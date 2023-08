1 Alkohol war und ist eine Konstante im Leben des Angeklagten. Foto: bueckert/getty images

Was hat zum Mord an der Ehefrau geführt? Warum sind dem Angeklagten, nachdem er offenbar akzeptiert hatte, dass seine Frau eine Beziehung mit einem anderen Mann hat, dann doch die Sicherungen durchgebrannt? Was ist das Motiv? Antworten auf diese Fragen erhoffte sich das Gericht am vierten Verhandlungstag unter anderem vom psychiatrischen Gutachter.