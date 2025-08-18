Mordprozess in Offenburg: Aussagen sorgen bei Angehörigen des Opfers für Empörung

Beim Prozess am Landgericht haben Aussagen aus dem Umfeld des Angeklagten am Montag die Jahre und Monate vor dem gewaltsamen Tod einer 37-Jährigen im Februar beleuchtet.
„Ich besorge mir eine Waffe und könnte sie einfach umlegen“, wird der Angeklagte in einer alarmierenden E-Mail der Stadt Offenburg an die Polizei vom Dezember 2023 zitiert. Diese verlas Richter Stephan Hofsäß am Montag. Bezogen haben soll sich die Aussage auf die 37-Jährige, die etwas mehr als ein Jahr später im Hinterhof einer Praxis in Offenburg gewaltsam ums Leben kam – übersät von Stich- und Schnittwunden.