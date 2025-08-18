Mordprozess in Offenburg: Aussagen sorgen bei Angehörigen des Opfers für Empörung

Beim Prozess am Landgericht haben Aussagen aus dem Umfeld des Angeklagten am Montag die Jahre und Monate vor dem gewaltsamen Tod einer 37-Jährigen im Februar beleuchtet.

„Ich besorge mir eine Waffe und könnte sie einfach umlegen“, wird der Angeklagte in einer alarmierenden E-Mail der Stadt Offenburg an die Polizei vom Dezember 2023 zitiert. Diese verlas Richter Stephan Hofsäß am Montag. Bezogen haben soll sich die Aussage auf die 37-Jährige, die etwas mehr als ein Jahr später im Hinterhof einer Praxis in Offenburg gewaltsam ums Leben kam – übersät von Stich- und Schnittwunden.

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, seine Drohung im Februar umgesetzt zu haben. Kennengelernt hatte der 43-Jährige die Frau mehrere Jahre zuvor bei einem Aufenthalt in der Psychiatrischen Klink an der Lindenhöhe in Offenburg als ihr Patient. Laut Anklage habe er sie für seine unbefriedigende Lebenssituation verantwortlich gemacht. Er selbst schweigt vor Gericht eisern.

In der E-Mail vom Jahresende 2023 hatte die Stadt die Polizei angewiesen, bei der 37-Jährigen eine „Gefährdetenansprache“ vorzunehmen – sie also auf die Bedrohung hinzuweisen und zu sensibilisieren. Weiter war die Rede davon, das man beim 43-Jährigen von einer „akuten Psychose“ ausgehe – krankheitseinsichtig sei er nicht, Medikamente lehne er ab. Die Stadt kündigte auch eine erste Begutachtung an, um ihn zwangsweise in eine psychiatrische Klinik einweisen zu lassen. Der Versuch scheiterte am Gutachter: Der konnte Ende Dezember 2023 keine „akute Fremdgefährdung“ feststellen.

Angeklagter tötete 2004 einen Nachbarn mit 14 Schüssen

Der Angeklagte selbst scheint lange zuvor zu einem anderen Schluss gekommen zu sein: „Ich glaube, ich bin ein Mensch, den man wegsperren muss. Ich spüre, dass sich in mir eine Gewaltbereitschaft aufbaut“, soll der 43-Jährige bereits vor Mai 2022 seinem damaligen rechtlichen Betreuer gesagt haben. Der trat am Montag in den Zeugenstand und berichtete, wie ihm der Angeklagte immer unheimlicher wurde.

Der 69-Jährige war laut eigener Aussage seit November 2017 für seinen Klienten in rechtlichen Angelegenheiten verantwortlich. Ab 2016 lebte dieser – ein Franzose mit deutscher Staatsbürgerschaft – in der Ortenau. Zuvor befand er sich mehrere Jahre in Frankreich in Haft, weil er 2004 einen Nachbarn mit 14 Schüssen getötet hatte.

Im Laufe seiner Aussage berichtete der 69-Jährige von Aufenthalten seines ehemaligen Klienten in der Psychiatrie. Zunächst wegen „einer tiefen Depression“ behandelt, habe dieser schon damals „keinen Willen zur Therapie“ gezeigt, Medikamente nicht einnehmen wollen. In den folgenden Jahren wechselte er demnach zwischen verschiedenen Wohnformen und der Klinik hin und her.

Rechtlicher Betreuer fühlte sich bedroht

Einem Mitbewohner in einer betreuten Wohngemeinschaft soll der 43-Jährige ins Gesicht geschlagen haben, woraufhin er dort rausflog. Mit einer ihm dann vermittelten Wohnung in Kehl war er unzufrieden: „Er meinte, er würde sie am liebsten mit Benzin übergießen und anzünden“, so sein Ex-Betreuer.

Ab diesem Zeitpunkt sei der Ton des Angeklagten ihm gegenüber so scharf geworden, „dass ich für mich entschieden hatte: Ich will mit diesem Mann nichts mehr zu tun haben.“ Er habe sich selbst nicht mehr sicher gefühlt – das Betreuungsgericht habe er über seine Bedenken informiert.

Im Mai 2022 übernahm die rechtliche Betreuerin, die auch aktuell noch für den Angeklagten zuständig ist. Sie hatte im Dezember 2023 Alarm geschlagen und tat dies laut eigener Aussage auch einige Monate später: An Kontoauszügen ihres Klienten habe sie erkennen können, dass der sonst sehr sparsame 43-Jährige mehrere 1000 Euro für professionelle Schutzausrüstung – und Messer, darunter eine Machete – ausgegeben hatte, schilderte sie am Montag.

Die Stadt ordnete daraufhin im Juni 2024 eine sogenannte Gefährderansprache beim Angeklagten an – und veranlasste eine zweite Prüfung auf zwangsweise Unterbringung in einer Psychiatrie. Wieder fiel das Ergebnis negativ aus: Eine Gutachterin kam zum Schluss, dass vom 43-Jährigen keine Gefahr für andere ausgehe. Seine Betreuerin überzeugte das offenbar nicht: Sie habe ihn danach „aufgrund der Gefahrenlage“ nicht mehr persönlich treffen wollen, schilderte sie nun vor Gericht.

Datenschutz verhinderte offenbar weitere Warnung

Zwei Polizeibeamte berichteten am Montag zudem von der „Gefährdetenansprache“ im Dezember 2023 respektive von der „Gefährderansprache“ im Juni 2024. Dass im Sommer 2024 keine weitere Warnung an die 37-jährige Psychotherapeutin erfolgte, sorgte bei deren Familienmitgliedern – Eltern, ein Bruder und der Witwer treten als Nebenkläger auf – und den Zuhörern im Saal auf hörbare Empörung.

Ein Beamter argumentierte mit „relativ hohen Datenschutzanforderungen“, weshalb die Informationen zur „Gefährdetenansprache“ ein halbes Jahr zuvor wohl schon aus dem Computersystem verschwunden waren.

So sei nur der Angeklagte befragt worden, was er mit den Messern vorhabe. „Keineswegs habe er etwas mit den Waffen vor – sie würden ihm halt gefallen“, schilderte ein Polizeibeamter dessen Antwort und ergänzte: „Das war nicht glaubwürdig, ich konnte aber nicht das Gegenteil belegen.“ Weitere Ermittlungen in der Sache gab es offenbar keine – bis zum tragischen Tod der 37-Jährigen im Februar.

Der Anwalt der Familie des Opfers konstatierte am Montag: „Das Gefühl drängt sich auf: Es hätte vielleicht mehr getan werden können – dann säßen wir heute nicht hier.“

So geht’s weiter

Der Prozess befindet sich auf der Zielgeraden: Am heutigen Dienstag werden weitere Zeugen gehört, unter anderem ein rechtsmedizinischer Gutachten. Der psychiatrische Sachverständige soll am Donnerstag sein Gutachten zum Angeklagten vortragen, dann wird die Beweisaufnahme geschlossen, die Plädoyers sollen folgen. Ein Urteil wird für Dienstag, 26. August, erwartet.