1 Ein Einfamilienhaus stand Ende März dieses Jahres in Flammen. Zuvor hatte sich laut Anklage ein Familiendrama im Haus abgespielt. Foto: Feuerwehr Horb a. N.

Das schreckliche Feuerdrama von Talheim. Dennis B. ist des Mordes angeklagt. Nun wird bekannt: Es gibt eine weitere Klage wegen des Besitzes von Kinder- und Jugendporno-Bildern. Steht beides in Zusammenhang?















Horb-Talheim/Rottweil - Brandstiftung, grausamer und heimtückischer Mord an der Mutter, versuchter Mord am Zwillingsbruder. Die Vorwürfe der Anklage gegen Dennis B. sind schwer. Ein tödliches Familien- und Feuerdrama in Talheim. Am Mittwoch, 28. September, startet der Prozess vor dem Landgericht Rottweil.

Doch was war der Auslöser für die schreckliche Tat? Fakt ist: Im Prozess um Dennis B. geht es nicht nur um die schreckliche Tat. Der Pressesprecher des Landgerichts bestätigt: "Eine weitere Anklage gegen den Angeklagten wegen des Besitzes von Bildern mit kinderpornographischen und jugendpornographischen Inhalten ist am Landgericht anhängig und wird möglicherweise zum Verfahren verbunden."

Dateien auf einem Datenträger gefunden

Frank Grundke, Sprecher der Staatsanwaltschaft: "Auf einem Datenträger wurden kinderpornographische Dateien gefunden – in einstelliger Zahl. Dazu jugendpornographische Dateien – in dreistelliger Zahl."

Haben Mutter (72) oder Zwillingsbruder (38) die pornografischen Umtriebe von Dennis B. entdeckt? Haben sie ihm am Abend vor der Tat heftige Vorwürfe gemacht?

Der Angeklagte schweigt bisher

Waren diese Porno-Bilder möglicherweise der Auslöser dafür, dass Dennis B. "am 29. März in Horb-Talheim das Wohnhaus, in welchem er selbst, sein Bruder und seine Mutter lebten, mittels Benzin in Brand gesetzt haben, um seinen Bruder und seine Mutter zu töten" – wie es in der jetzigen Pressemitteilung heißt?

Staatsanwaltschaft-Sprecher Grundke: "In der Anklage ist lediglich der Tathergang geschildert, aber nichts zum Motiv. Ob es einen Zusammenhang mit dem Besitz kinder- und jugendpornographischer Schriften gibt, wird der Prozessverlauf ergeben. Der Angeklagte schweigt bisher!"

Familiendrama war vermutlich Auslöser

Fakt ist: Nach den bisherigen Recherchen des Schwarzwälder Boten muss ein Familiendrama der Auslöser für das Feuer in Talheim am 29. März gewesen sein. Wie Weggefährten der beiden Zwillingsbrüder bestätigen, habe es wohl kurz vor der Tat Differenzen zwischen Dennis B. und seinem Zwillingsbruder gegeben. Man habe nicht miteinander gesprochen, sei auch getrennt zu Schachturnieren gefahren.

Schach – der einzige Lebensbereich, in dem Dennis B. besser als sein Zwillingsbruder war. Der Zwillingsbruder – beruflich erfolgreich, obwohl er schlechtere Voraussetzungen als Informatik-Studienabbrecher Dennis B. hatte. Der Angeklagte soll zuletzt arbeitslos gewesen sein

Dennis B. war als Jugendleiter im Schachclub tätig

Kamen im Lockdown-Frust die perversen Neigungen von Dennis B. hoch? Delikat: Im Schachclub Horb wurde der Angeklagte im Jahr 2011 als Jugendleiter gewählt. Gibt es Hinweise, dass Dennis B. diese Neigungen auch ausgelebt hat? Frank Grundke, Sprecher der Staatsanwaltschaft: "Angeklagt ist der Besitz von kinder- und jugendpornographischen Schriften."

Was ist der Unterschied zwischen Kinder- und Jugendporno? Bei Jugendpornos dreht es sich um Opfer, die zwischen 14 und 18 Jahren alt sind. Bei Kindern geht es um Kinderporno-Material mit Opfern bis zum Alter von 13 Jahren.