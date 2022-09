1 Das Gericht beim Start der Revision im November 2021 mit dem Vorsitzenden Richter Thomas Geiger (Mitte). Foto: Lück

Die Revision um den Mord am Nordstetter Immobilienunternehmer Michael Riecher (57,†) scheint sich jetzt doch dem Ende zu nähern.















Link kopiert

Rottweil/Horb-Nordstetten - Das verkündet das Landgericht Rottweil in einer Pressemitteilung: "Am Montag, 26. September, wird möglicherweise die Beweisaufnahme geschlossen. Am Dienstag werden möglicherweise Plädoyers gehalten."

Der letzte, mit Spannung erwartete Termin in der Revision war der Auftritt des Entastungs-Gutachters Sven Anders aus Hamburg. Er wurde ungewollt zum Eigentor für die Verteidigung von Omran A. Weil der Rechtsmediziner bestätigte, dass der Todeszeitpunkt von Michael Riecher anhand der Fakten so ungenau zu bestimmen sei, dass das den syrischen Flüchtling Omran A. nicht entlasten kann.

Zuletzt wurden noch der Mitbewohner von Omrans Komplizen Iyad zum Drogenkonsum gehört ("Machten wöchentlich die Nacht durch mit Drogen – kostete 200 bis 250 Euro"). Die Polizeidolmetscher – um zu klären, ob Aussagen der Angeklagten falsch übersetzt wurden. Dann noch ein Telekom-Spezialist zu den Handydaten von Omran A. Als Letztes musste ein Thermometer-Spezialist in den Zeugenstand zur Raumtemperatur beim Auffinden der Leiche in den Zeugenstand.