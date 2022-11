1 Der Mann auf der Anklagebank hat bei der Festnahme einen keltischen Druidenausweis anstatt eines gültigen Dokuments. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Ein Mann steht wegen Mordes vorm Oberlandesgericht. Der 62-jährige Reichsbürger soll im Februar bei der Flucht vor einer Kontrolle einen Polizisten überfahren haben.















Selten ist das Geschehen, um das es in einem Gerichtsverfahren geht, so plastisch nachzuvollziehen gewesen wie im Saal 18 des Landgerichtsgebäudes am Freitag. Denn die Prozessbeteiligten und die Zuschauer sind mitgenommen worden auf die Einsatzfahrt, bei der ein Reichsbürger im Februar dieses Jahres letztlich gestellt werden konnte – nachdem er einen Polizeibeamten überfahren und schwer verletzt hatte. Im Saal 18 liefen auf einem Fernsehbildschirm hinter der Richterbank die Bilder aus den Bodycams zweier Einsatzkräfte.