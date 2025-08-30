„Mordlustige“ Darsteller: „Jack the Ripper“ bei den Freilichtspielen Seelbach soll nicht nur düster sein

Das Ambiente passt zum Londoner Westend am Ende der 1880er-Jahre: Die Proben der Seelbacher Freilichtspiele zu „Jack the Ripper“ laufen. Beim Empfang gab es eine Vorschau.
„Jack the Ripper“ ist heute weltbekannt. Regisseurin Katja Thost-Hauser stellte beim Empfang im Bürgersaal die Frage, ob das möglicherweise auch daran liegt, dass der Mörder, dem fünf Morde in Whitechapel im Herbst des Jahres 1888 zugeschrieben werden, nie gefasst wurde. „Wir nähern uns einer historischen Persönlichkeit.“ So beschrieb sie die Idee zu dem Stück, das sie mit ihrer Tochter Chiara-Marie, die ausgebildete Historikerin ist, zusammen geschrieben hat.