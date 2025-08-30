„Mordlustige“ Darsteller: „Jack the Ripper“ bei den Freilichtspielen Seelbach soll nicht nur düster sein

„Jack the Ripper“ ist heute weltbekannt. Regisseurin Katja Thost-Hauser stellte beim Empfang im Bürgersaal die Frage, ob das möglicherweise auch daran liegt, dass der Mörder, dem fünf Morde in Whitechapel im Herbst des Jahres 1888 zugeschrieben werden, nie gefasst wurde. „Wir nähern uns einer historischen Persönlichkeit.“ So beschrieb sie die Idee zu dem Stück, das sie mit ihrer Tochter Chiara-Marie, die ausgebildete Historikerin ist, zusammen geschrieben hat.

Viele der Figuren, die die Bühne im Seelbacher Klostergarten bevölkern werden, sind historisch. Neben einer Darstellung, wie diese Menschen – und vor allem Frauen – in Whitechapel Ende des 19. Jahrhunderts gelebt haben, nimmt das Stück in dieser Version auch Bezug auf die Gegenwart. Eine Tür in einem der dunklen Häuser auf der Bühne ist mit „The Star“ überschrieben. Viele der jüngeren Darsteller aus Seelbach stellen dar, wie die Sensationspresse die Morde aufgenommen und aufgebauscht hat. Ein Vergleich mit den heutigen sozialen Medien ist da naheliegend. Ehemann Christian Hauser, der mitspielt, ergänzte hier, dass das Stück ein Krimi sein wird, aber kein Gruselschocker. „Humor ist auf jeden Fall dabei.“

Thost-Hauser hat sich beim Empfang über die „gute Zusammenarbeit“ mit vielen Kollegen, also Schauspielern und den Darstellern aus dem Schuttertal und der näheren Umgebung, gefreut. Kein Wunder, sind in diesem Jahr wieder viele bekannte Gesichter unter den Darstellern dabei. Was diese Truppe heute zusammen zu leisten vermag, war bei den ersten Proben bemerkenswert. Wie entwickeln sich rund 30 Personen auf der Bühne innerhalb weniger Minuten? Das Publikum soll von Anfang an unterhalten werden und zugleich sollen ausnahmslos alle Figuren in diesen wenigen Augenblicken ein eigenes Profil bekommen.

Unterschiede zwischen Profis und Amateuren sind kaum auszumachen

Jeder hat sein Skript und alle sind zunächst auf der weitläufigen Hauptbühne verteilt. Jetzt geht es um den Auftakt des Dramas. Die Rollenbücher alleine können keine Geschichte mit Bildern erzählen. Als erfahrene Regisseurin und Schauspielerin hat Thost-Hauser hier eindeutig das Sagen.

Bei den allerersten Bewegungen vor der Kulisse sind die Unterschiede zwischen den Profis und den Amateuren jetzt kaum auszumachen. Das liegt vorrangig an der allgemeinen Konzentration und der Spontaneität der Regie. Kaum sind die ersten Worte gesprochen, unterbricht Thost-Hauser und fängt an, die Figuren auf der Bühne umzuordnen. Sie weicht, wenn es passt, geringfügig vom Textbuch ab. Wenn das sitzt, kommt sofort die nächste Idee. Für den Laien, der das beobachtet, entsteht eine Art Litanei, die aus einer Endlosschleife zu bestehen scheint. Weit gefehlt. Wiederum sind alle auf der Bühne sehr konzentriert. Eine Clique Frauen, einige davon werden Opfer des Rippers sein, gehört zu den Darstellern aus der Region. Sie nehmen jede Anregung sofort auf und setzen diese auch unmittelbar um. Wohlgemerkt. Es geht hier jetzt nur um die richtige Aufstellung, wenige Worte oder die eine oder andere Grimasse. Auch das will gelernt sein. Erstaunlich, dass das nach knapp zwei Stunden sitzt.

Kinder werden zu Zeitungsausträgern

Diese Beobachtung gilt genauso für die Kinder, die in einer späteren Szene Zeitungsausträger sind. Silvia Franke, die seit Jahren die Choreografie managt, studiert auf der Bühne mit der jüngsten Gruppe einen Tanz ein. Die Litanei wiederholt sich erneut, bis auch der letzte Schritt und jede Geste passt. Aus Sicht der Kinder, die offensichtlich Spaß an der Szene haben, ist das vermutlich eine Mischung aus Abenteuer und Spiel.

Termine und Tickets

Die Premiere von Jack the Ripper am Samstag, 13. September, ist nahezu ausverkauft. Für die anderen Aufführungen am Sonntag, 14. September, Mittwoch, 17. September, Freitag, 19. September, Samstag, 20. September und Sonntag, 21. September gibt es noch Karten. Beginn ist jeweils um 18 Uhr.