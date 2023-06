Der Tod der 14-jährigen Schülerin Ayleen aus Gottenheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) erschütterte im vergangenen Sommer Menschen in ganz Deutschland. Nun muss sich ein 30-jähriger Mann wegen Mordes an dem Mädchen von Dienstag an vor dem Landgericht Gießen verantworten. Die Tat soll sexuell motiviert gewesen sein.

Kontaktaufnahme über Online-Chats

Der Angeklagte und Ayleen sollen sich aus wochenlangen Chats in sozialen Netzwerken und aus einem Online-Spiel gekannt haben. Bei einer Vernehmung hatte der Mann angesichts der erdrückenden Indizienlast gestanden, das Mädchen getötet und ihre Leiche im Teufelsee bei Echzell im mittelhessischen Wetteraukreis versenkt zu haben. Dort wurde die Tote Ende Juli vergangenen Jahres im Zuge einer umfassenden Suche entdeckt. Warum sich das Mädchen am 21. Juli 2022 in Gottenheim zu dem Mann ins Auto setzte, ist bisher nicht geklärt.

Schon als Jugendlicher wegen Sexualdelikts verurteilt

Bereits als Jugendlicher war der Mann wegen eines versuchten Sexualdelikts verurteilt und für mehrere Jahre in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden. Bis Anfang 2022 war er in einem Programm für rückfallgefährdete Sexualstraftäter und stand unter Führungsaufsicht, die aber im Januar 2022 auslief.

Ob der Angeklagte aussagt, ist nicht absehbar

Vor dem Mord an Ayleen waren gegen den Mann im ersten Halbjahr 2022 drei Anzeigen von Mädchen erstattet worden. Dabei ging es um Vorwürfe der sexuellen Belästigung und Nötigung. Zudem war er wegen Verkehrs- und Diebstahlsdelikten als Mehrfachintensivtäter eingestuft. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann außer dem Mord an dem Mädchen auch versuchte Vergewaltigung mit Todesfolge, Entziehung Minderjähriger und Nötigung vor. Nach Verlesung der Anklage werde der 30-Jährige Gelegenheit erhalten, sich zu den Vorwürfen zu äußern, sagte ein Gerichtssprecher. Ob er aussagen werde, sei nicht absehbar.

Ermittler zum mutmaßlichen Tatort geführt

Den Ermittlungen zufolge soll er Ayleen am 21. Juli 2022 mit seinem Auto im südbadischen Gottenheim abgeholt und sie nach Hessen in ein Waldgebiet nahe Langgöns (Kreis Gießen) gebracht haben. Dort soll er die 14-Jährige nachts an einem Feldweg getötet haben. Er selbst hatte die Ermittler nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft zum mutmaßlichen Tatort geführt und auch den Ablageort weiterer Kleidungsstücke der Schülerin gezeigt. Für den Prozess sind zunächst 15 Verhandlungstage eingeplant. Zum Prozessauftakt an diesem Dienstag sind allerdings noch keine Zeugen geladen. Zu einem späteren Zeitpunkt soll dann auch Ayleens Mutter in dem Verfahren als Zeugin gehört werden.

Pflichtverteidiger legt Mandat nieder

Zwischenzeitlich hat der ursprüngliche Pflichtverteidiger in dem Fall, der gleichzeitig der Betreuer des Angeklagten ist und ihn bereits wegen seines als Jugendlicher begangenen Sexualdelikts verteidigt hatte, sein Mandat niedergelegt. Der 30-Jährige wird nun von zwei neuen Pflichtverteidigern vertreten. Angesichts der Größe des Verfahren ist dies eine übliche Vorgehensweise, auch das Gericht hat Ersatzrichter und -schöffen benannt für den Fall, dass beispielsweise ein Verfahrensbeteiligter krank wird oder anderweitig ausfällt.