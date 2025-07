Mordermittlungen: Priester in Polen gesteht Tötung eines Mannes

1 Die polnische Polizei fand den mutmaßlichen Mörder aufgrund seines Autos. (Archivbild) Foto: Doris Heimann/dpa Ein obdachloser Mann liegt schwer verletzt und brennend auf einer Landstraße in Polen. Ein verdächtiges Auto führt die Polizei schnell auf die Spur eines Geistlichen.







Radom - Ein festgenommener katholischer Priester in Polen hat nach Angaben der Staatsanwaltschaft die Tötung eines Mannes gestanden. Gegen den 60-jährigen Geistlichen werde wegen Mordes mit besonderer Grausamkeit ermittelt, sagte eine Vertreterin der Staatsanwaltschaft in Radom der Nachrichtenagentur PAP. Ein Haftbefehl sollte in Kürze erwirkt werden.