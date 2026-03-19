Morddrohung gegen Hagel: Kein Ermittlungsverfahren wegen Morddrohungen gegen Manuel Hagel

Vermutlich wäre das alles keine große Sache geworden, wenn Manuel Hagel nicht geplaudert hätte. Doch während des Wahlkampfes, als der CDU-Spitzenkandidat gerade ganz besonders unter Beschuss stand wegen des Rehaugen-Videos, da hatte Hagel erklärt, Morddrohungen erhalten zu haben – und damit eine kleine Lawine in Gang gesetzt. Die Öffentlichkeit hat nach Einzelheiten gefragt, die wurden zunächst nicht geliefert. Und auch die Generalstaatsanwaltschaft gab sich erst einmal eher kryptisch.

Spekulationen in sozialen Medien Der Versuch, etwas tot zu schweigen, ist im Zeitalter hektischer Online- und Social-Media Berichterstattung schon häufig ein Schuss gewesen, der nach hinten losgegangen ist. So auch beim passionierten Jäger Manuel Hagel. Schnell stand der Verdacht im Raum, dass der Ministerpräsidentenkandidat da vielleicht ein wenig übertrieben haben könnte. In den sozialen Medien wird seither munter spekuliert, dass sowieso alles frei erfunden sei. Als Begründung dient den Feierabenddetektiven oft die Tatsache, dass Manuel Hagel ja auch keine Anzeige erstattet habe. So weit, so schlecht.

Manuel Hagel (hier zusammen mit Sarah Schweizer) ist ein passionierter Jäger. Foto: Lichtgut

Inzwischen gibt es mehr Details. Teils ganz offiziell, teils zumindest durchgesickert. Dass Manuel Hagel wohl einen Brief erhalten hatte, in dem geschrieben stand, dass seine Kinder aufpassen sollten, wenn sie zu nahe an einem Gebüsch vorbei laufen, gilt als gesichert, wenn auch von keiner offiziellen Seite bestätigt. Sonst, so soll es dort zu lesen gewesen sein, könne den Kindern etwas passieren. Diesen Brief will Hagel vernichtet haben. Dies ist das einzige Schreiben, welches die Generalstaatsanwaltschaft dazu veranlasst hat zu prüfen, ob hier eine Morddrohung vorliegt.

CDU bringt weitere Beweisstücke

So eine Prüfung kann, so etwas muss die Behörde auch ohne Anzeige machen, wenn sie von der Tat Kenntnis erlangt. Ob Hagel das gewusst hat, als er gegenüber mehreren Medien von einer Morddrohung gesprochen hat, ob er sich auskennt mit den so genannten Offizialdelikten, ob er geahnt hat, welche Kettenreaktion folgen wird, das ist nicht bekannt. Hagel selbst äußert sich bisher nicht zu diesem Thema.

Den Vorwurf, hier Falschbehauptungen in die Welt zu setzen, will die Landes-CDU natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Inzwischen hat die Partei den Ermittlungsbehörden mehrere weitere Beispiele vorgelegt, die ihrer Ansicht nach den Verdacht der Morddrohung nähren. Auch diese Zeitung konnte entsprechendes Material einsehen. Da ist unter anderem ein Wahlplakat, auf dem Manuel Hagel eine Henkersschlinge um den Hals gezeichnet worden ist, oder ein Brief mit überaus unappetitlichen Vorwürfen sexueller Natur, der zusätzlich mit einem Totenkopf versehen worden ist. Wann und wo dies aufgetaucht ist, sagt die Partei nicht.

Komplizierte Prüfung im Detail

Dass Mitteilungen diese Art belastend sind, verstörend und vielleicht auch Furcht einflößend, ist unbestritten. Die Ankläger müssen bei ihren Bewertungen allerdings andere Dinge in den Blick nehmen. Ob es tatsächlich eine Bedrohung im rechtlichen Sinne ist, das ist im einzelnen komplizierter, als es auf den ersten Blick den Anschein hat. Und dann braucht es einen waches Auge auf die Möglichkeit einer Strafverfolgung. Am Donnerstag nun hat die Generalstaatsanwaltschaft erklärt, von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abzusehen. Es gebe „keine erfolgversprechenden Ermittlungsansätze“. Dabei ging es ausschließlich um den Brief, der an Hagels Privatadresse vernichtet worden sein soll.

Bedrohung oder Beleidigung?

All die anderen Äußerungen, die seitens der CDU den Ermittlern präsentiert wurden, hat die Generalstaatsanwaltschaft nicht geprüft – und wird das auch künftig nicht machen. Sie hat die Angelegenheit an die Staatsanwaltschaft Stuttgart abgegeben, Abteilung für Staatsschutzdelikte. Auch dort gilt: das Material ist verstörend, geschmacklos, widerwärtig. Ob es eine Bedrohung ist, muss geprüft werden. Dabei kommt es auf viele Einzelheiten an, zum Beispiel auf eine gewisse Ernsthaftigkeit. Jugendtypische Prahlereien fallen häufig nicht unter den Tatbestand – all das gilt es nun festzustellen.

Strafbar könnten die vorgelegten Dokumente freilich auch unter dem Gesichtspunkt der Beleidigung sein, darauf zielt nun der neue Ermittlungsansatz. Die Rechtsprechung ist uneinheitlich. Die Grünen-Politikerin Renate Künast ist einst mit den Worten „man sollte dich köpfen“ bedacht worden – die Berliner Staatsanwaltschaft sah darin weder eine Bedrohung, noch eine Beleidigung. Dieses Ergebnis gilt allerdings auch nicht als Leuchtturmentscheidung deutscher Rechtsprechung.