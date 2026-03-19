Morddrohung gegen Hagel: Kein Ermittlungsverfahren wegen Morddrohungen gegen Manuel Hagel

Die Generalstaatsanwaltschaft lehnt ein Ermittlungsverfahren wegen Morddrohungen gegen Manuel Hagel ab. Die CDU legt weiteres Beweismaterial vor.
Vermutlich wäre das alles keine große Sache geworden, wenn Manuel Hagel nicht geplaudert hätte. Doch während des Wahlkampfes, als der CDU-Spitzenkandidat gerade ganz besonders unter Beschuss stand wegen des Rehaugen-Videos, da hatte Hagel erklärt, Morddrohungen erhalten zu haben – und damit eine kleine Lawine in Gang gesetzt. Die Öffentlichkeit hat nach Einzelheiten gefragt, die wurden zunächst nicht geliefert. Und auch die Generalstaatsanwaltschaft gab sich erst einmal eher kryptisch.