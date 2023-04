1 Der Prozess vor dem Landgericht Tübingen wurde fortgesetzt. Foto: Sebastian Bernklau

Am 20. Juli vergangenen Jahres kam eine 68-jährige Dobler Unternehmerin in ihrem Wohnhaus gewaltsam zu Tode. Für den Mord an ihr sind die frühere Prokuristin des Unternehmens sowie deren Lebensgefährte angeklagt. Er hat einen Angriff auf das Opfer bereits zugegeben. Die Tat sollte der Verdeckung einer Veruntreuung gedient haben, so die Staatsanwaltschaft. Am fünften Verhandlungstag an diesem Dienstag äußerte sich nun die Angeklagte und das psychiatrische Gutachten wurde vorgestellt.

Statement der Angeklagten Die Angeklagte räumte abermals die finanziellen Delikte ein, bestritt aber weiter eine Beteiligung am Mord. „Ich bedaure den Tod zutiefst“, erklärte sie. Frühere Falschbehauptungen gegenüber der Polizei und dem Gericht erklärte sie mit dem Versuch, ihren Lebensgefährten schützen zu wollen. Vor Gericht wurde nun aber ein Bruch in der Beziehung deutlich.

Sie stellte sich als passiven Part in jener Beziehung dar. Ihrem Lebensgefährte habe sie nicht widersprechen können, aus Angst vor einer Trennung. Diese Verlustängste begründete sie mit sexuellem Missbrauch in der Kindheit sowie einer daraus resultierenden Depression, inklusive Therapie und Medikation. Sie könne deshalb in Beziehungen keine Grenzen ziehen.

Am zweiten Verhandlungstag sei ihr aber klar geworden, dass ihr Lebensgefährte sie nur belogen habe. Damals präsentierten die Ermittler diverse vom Angeklagten gefälschte Dokumente – darunter einen irischen Ausweis, Zeugnisse und sogar eine Heiratsurkunde mit der Angeklagten. Am Dienstag siezte sie ihren Lebensgefährten vor Gericht. Dieser versuchte Blickkontakt aufzunehmen, dem sie aber auswich.

Psychiatrisches Gutachten Gutachter Stephan Borg erzählte einiges aus dem Leben des Angeklagten. Der sei 1992 in Michigan geboren, habe vier Geschwister, aber weder zu ihnen, noch zu seinen leiblichen Eltern Kontakt. Seine drogenabhängige Mutter – die ihm als Kind ebenfalls Drogen injiziert habe – habe ihn zum sexuellen Missbrauch an Fremde verkauft, um an Geld zu kommen. Der Angeklagte sei nach dem achten Lebensjahr in mehreren Pflegeeinrichtungen und in über 50 Pflegefamilien untergebracht gewesen. Unterlagen aus den USA bestätigten diese Geschichte teilweise. Sie ließen aber keinen Schluss auf den Zustand und das Verhalten des erwachsenen Angeklagten zu, war Borg wichtig.

„Keine gesicherte Diagnose“ war Borgs Fazit nach zwei Gesprächen mit dem Angeklagten. Er habe in der Haft zwar über eine paranoide Schizophrenie, eine posttraumatische Belastungsstörung sowie Alkoholentzugssymptome geklagt und sei auch entsprechend behandelt worden. In den Gesprächen sei der Angeklagte aber unauffällig gewesen. Auch passten die einzelnen Symptome nicht zueinander. Deshalb ging Borg von einem „Verdacht auf Simulation“ aus, um so schuldunfähig zu wirken.

„Es wirkt nicht wie eine Tat eines Menschen mit paranoider Psychose“, so Borg zum Mord. Genau das hatte der Angeklagte aber zu Anfang des Prozesses behauptet. Eine Trauma-Folgestörung aus der Kindheit sei nicht auszuschließen. Dies könne man aber erst feststellen, wenn der Angeklagte mit der „Übertreibung und Simulation“ von Symptomen aufhöre. Auch eine erfolgversprechende Therapie sei erst dann möglich.

Weitere Zeugen Zwei Zeugen konnten keine weitere Klarheit in die Rolle des Schwiegersohns der Unternehmerin bringen, gegen den die Staatsanwaltschaft ebenfalls ermittelt hatte. Der eine erklärte dessen nachträgliche Änderungen im Alibi mit Stress bei der Vernehmung. Von einem Gespräch zwischen der Angeklagten und dem Schwiegersohn, in dem sie angeboten habe, dass ihr Lebensgefährte die Unternehmerin umbringen und es wie einen Raubmord aussehen lassen könnte, habe er erst nach der Tat erfahren. Der andere Zeuge – von dem der Schwiegersohn behauptete, er sei beim Gespräch dabei gewesen – gab an, vom Gespräch gewusst zu haben. Allerdings könne er sich nicht mehr erinnern, ob er selbst dabei war oder der Schwiegersohn ihm davon erzählt habe. Er habe es auf jeden Fall nicht ernstgenommen, erklärte er. „Ich höre sowas jeden Tag auf der Arbeit“, meinte er. Beide Zeugen verstrickten sich gegenüber ihren Aussagen bei der Polizei vor Gericht in Widersprüche. Dem vorsitzenden Richter Armin Ernst wurde es irgendwann zu bunt. Er ermahnte beide Zeugen, dass sie vor Gericht die Wahrheit sagen müssen. Klarer wurden die Ausführungen dadurch nur bedingt.

Urteil nächste Woche Am Montag kommender Woche stehen die Plädoyers der Staatsanwaltschaft, der Nebenklägervertreter und der Verteidiger an. Am Donnerstag wird das Gericht dann ein Urteil sprechen.