1 Der Prozess wird vor dem Schwurgericht in Tübingen verhandelt. Foto: Felix Biermayer

Im Prozess gegen einen 37-jährigen, der seine Frau getötet haben soll, zeichnet die gemeinsame Tochter das Bild einer Beziehung voller Streit, Gewalt und Alkohol – und bricht mit ihrem Vater. Die Ermittler bringen unterdessen Klarheit in den Ablauf des Tattages.









Am 18. Juni soll gegen 15.11 Uhr ein 37-jähriger Mann seine Ehefrau auf dem Parkplatz in den Talwiesen in Bad Liebenzell mit 22 Messerstichen ermordet haben. Das 30-jährige Opfer hatte sich von dem Mann wenige Tage vorher getrennt.