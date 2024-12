2 Unter anderem in der Schwarzwaldstraße in Lahr lief am Dienstagmorgen ein Polizeieinsatz. Auch die Feuerwehr war vor Ort. Foto: Köhler

Die Informationen unserer Redaktion haben sich bestätigt: Die SEK-Einsätze am Dienstagmorgen in und um Lahr stehen in Zusammenhang mit dem Mord im Sommer in Frankfurt.









Link kopiert



400 Einsatzkräfte der Polizei waren im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Dienstagmorgen in Baden-Württemberg, vor allem in Lahr und dem nördlichen Breisgau, unterwegs. Ihr Auftrag: weitere Beweise im Fall des Bahnhofsmordes von Frankfurt sichern.