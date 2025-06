Mord im Urlaubsparadies: Australiern droht die Todesstrafe wegen Schüssen auf Bali

3 Die Angeklagten wurden in Sträflingsanzug und Sturmhaube der Presse vorgeführt. Foto: Firdia Lisnawati/AP/dpa 3 Bilder - Fotostrecke öffnen Tödliche Schüsse sorgen auf Bali seit Wochen für Schlagzeilen. Drei Australier sollen wegen Mordes angeklagt werden - und könnten bei einem Schuldspruch selbst erschossen werden.







Denpasar - Auf der indonesischen Insel Bali droht drei Australiern die Todesstrafe. Sie werden verdächtigt, vor wenigen Wochen einen Landsmann in einer Villa auf der beliebten Urlaubsinsel getötet zu haben. Das 32-jährige Opfer war Mitte Juni in der Nähe von Munggu Beach an der balinesischen Westküste erschossen worden. Die Verdächtigen könnten durch ein Erschießungskommando hingerichtet werden, falls sie schuldig gesprochen würden, berichtete der Sender Sky News Australia.