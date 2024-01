Mord an Michael Riecher in Horb: Wie lange muss der Riecher-Mörder im Knast sitzen?

Vor knapp einem Jahr wurde Omran A. als Mörder von Michael Riecher zu lebenslänglich verurteilt. Inzwischen läuft die Revision beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Welche Hoffnung Omran und sein Komplize Iyad B. noch haben können.

Vor etwas mehr als einem Jahr – am 11. Oktober 2022 – wurde Omran A. als Mörder des Nordstetter Geschäftsmanns Michael Riecher zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Die Mindestverbüßungsdauer beträgt 15 Jahre. Jetzt haben seine Verteidiger Revision eingelegt. Kommt er früher frei?

Während der beiden Mammutprozesse hatte Omran A. immer geschwiegen. In Briefen und in den zitierten Polizei-Verhören hatte der syrische Flüchtling immer seine Unschuld beteuert.

Lesen Sie auch

Das Revisionsgericht des Landgerichts Rottweil kurz vor der Urteilsverkündung gegen Omran A. und Iyad B. In der Mitte: Der Vorsitzende Richter Thomas Geiger. Foto: Jürgen Lück

Doch am 11. Oktober verkündete der Vorsitzende Richter Thomas Geiger in der Revision der dem Landgericht Rottweil die Knallhart-Entscheidung: „Es war Mord aus Verdeckungsabsicht. Die Strafe lautet lebenslänglich. Wir sehen keine strafmildernden Umstände laut der Rechtssprechung des Bundesgerichtshofs, dass man ausnahmsweise davon abrücken könnte.“

Omran A. Vor der Tat und dem Mord an seinem „väterlichen Freund“ Michael Riecher galt er in Horb als Musterbeispiel für Integration.

Nachdem der Geschäftsmann Michael Riecher am 2. November ermordet wurde, wurde Omran A. am 10. November 2018 verhaftet. Und kam in Untersuchungshaft.

Vor dem ersten, damals „milden“ Urteil: Omran A. im Schwurgerichtssaal des Landgerichts Rottweil. Foto: Jürgen Lück

Das erste Urteil: Sechs Jahre für Omran A.

Beim ersten Urteil vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Rottweil wurden sechs Jahre gegen Omran A. verhängt – weil der Vorsitzende Richter Karlheinz Münzer nach dem Motto „Im Zweifel für den Angeklagten“ nicht ausschließen konnte, dass nicht Omran, sondern sein Komplize Iyad B. Riecher ermordet hatte.

Nach diesem Urteil wegen räuberischer Erpressung wäre der syrische Flüchtling spätestens im Oktober 2024 wieder frei gewesen.

Omran A. und seine Verteidiger Alexander Kubick und Alexander Hamburg vor dem Urteil des Revisionsgericht Rottweil. Foto: Jürgen Lück

Beim Urteil lebenslänglich beträgt die Mindestverbüßungsdauer laut Paragraf 53 der Strafprozessordnung 15 Jahre.

Deshalb haben Omrans Strafverteidiger (in beiden Prozessen: Alexander Kubick und Alexander Hamburg) Revision gegen die Verurteilung wegen Mordes beim Bundesgerichtshof eingelegt. Die wurde jetzt im Sommer entschieden.

Kai Hamdorf, Richter am Bundesgerichtshof: „Das Revisionsverfahren wird unter dem Aktenzeichen 1 StR 189/23 geführt. Es haben beide Angeklagten Revision eingelegt sowie – in unterschiedlichem Umfang – drei Nebenkläger. Die Revision des Angeklagten A. und die auf ihn bezogenen Revisionen der Nebenkläger hat der Bundesgerichtshof mit Beschlüssen vom 26. Juli 2023 verworfen.“

Heißt im Klartext: Damit ist das Urteil gegen Omran A. rechtskräftig. Das heißt aber auch: Der syrische Flüchtling muss rechnerisch bis zum 10. November 2033 im Gefängnis schmoren. Das sind noch über neun Jahre!

Kann Omran A. vorher nach Syrien abgeschoben werden?

Lilly Börstler, Pressesprecherin des Regierungspräsidiums Karlsruhe: „Gegen Omran A. ist ein Ausweisungsverfahren beim Regierungspräsidium Karlsruhe anhängig mit dem Ziel der Ausweisung. Die Frage der Abschiebung stellt sich auf absehbare Zeit nicht, da der Betroffene zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wurde und seine Strafe im Gefängnis verbüßt.“

Omrans Komplize Iyad B. werden vor dem zweiten Urteil die Handschellen gelöst. Daneben: Seine Verteidiger Wido Fischer und Kristian Frank. Foto: Jürgen Lück

Nur Omrans Komplize Iyad B. (staatenloser Palästinenser) kann noch hoffen. Er wurde von der Revisionskammer zu acht Jahre und neun Monaten verurteilt – wegen erpresserischen Menschenraubs und unterlassener Hilfeleistung.

Der Pressesprecher des BGH: „Über die Revision des Angeklagten B. und die auf ihn bezogenen Nebenklage-Revisionen wurde am 12. Dezember 2023 verhandelt. Das Urteil wird am 23. Januar 2024 verkündet.“