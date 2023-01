Mord an Eva Götz

1 Ein derartiger heller Kastenwagen wird mit dem Mord in Verbindung gebracht. Foto: Polizeipräsidium Konstanz

In der Sendung Aktenzeichen XY baten die Staatsanwaltschaft Rottweil und das Polizeipräsidium Konstanz am Mittwochabend um Hilfe beim Mordfall Eva Götz.















Kreis Rottweil - Die damals 26-jährige Biologie-Studentin war 1997 zwischen Geisingen und Blumberg im Nachbarlandkreis Tuttlingen tot aufgefunden worden. Sie war am 26. Januar mit dem Zug von Annweiler/Pfalz nach Freiburg gefahren. Sie dürfte laut Mitteilung dann auf dem Nachhauseweg durch das Institutsviertel unterwegs gewesen sein.

Zeugen hören Schreie

Hier hörten Zeugen gegen 21.20 Uhr den Schrei einer Frau und bemerkten einen eckigen, cremefarbenen Kastenwagen. Es ist davon auszugehen, dass der Täter die Studentin gewaltsam in das Fahrzeug verbracht hat und dann nach Blumberg/Geisingen gefahren ist. Mehrere Zeugen bemerkten dort ab 23 Uhr den Kastenwagen.

Am 27. Januar 1997 wurde Eva Götz an der Landesstraße 185 tot aufgefunden. Auch in der Nähe der Fundstelle wurde das Fahrzeug gesehen.

Für entscheidende Hinweise, die zu einer Festnahme des Täters führen, hat die Staatsanwaltschaft Rottweil eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt. Nähere Details zum Fall sowie weitere Bilder können auf der Fahndungsseite der Polizei eingesehen werden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Rottweil entgegen, Telefon 0741/477 11 11 oder E-Mail an rottweil.kd.k1.ab-coldcase@polizei.bwl.de