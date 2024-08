Mord am Frankfurter Hauptbahnhof: Todesschütze soll ein Lahrer sein

1 Polizeikräfte sichern den Frankfurter Hauptbahnhof. Dort ist am Dienstagabend ein Mann erschossen worden. Foto: Andreas Arnold/dpa

Die brutale Tat hat bundesweit für Aufsehen gesorgt: Ein Mann hat am Dienstagabend im Frankfurter Hauptbahnhof einen 27-Jährigen erschossen. Die Staatsanwaltschaft bestätigte nun: Der Täter hat zuletzt im Ortenaukreis gewohnt. Gerüchten zufolge ist er ein Lahrer – unsere Redaktion ist dem nachgegangen.









Was war passiert? Am Dienstagabend hat ein Mann am Bahnsteig des Gleises 9 am Frankfurter Hauptbahnhof einem 27 Jahre alten Mann von hinten drei Mal in den Kopf geschossen. Der Mann starb am Tatort. Im Netz kursiert ein Video, das die Tat zeigt. Auch deshalb hat der Fall bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt.