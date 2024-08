Zweiradliebhaber und Nostalgiker kommen am kommenden Samstag, 17. August, in Haslach auf ihre Kosten. Unter dem Motto „Nostalgie auf Hochtouren“ lädt die Stadt zum zweiten Kinzigtäler „Schliffsteitreff“ ein.

„Nachdem der erste Kinzigtäler Treff im vergangenen Jahr trotz kleinerer Regenschauer bereits ein Erfolg war, lädt die Stadt erneut ein“, heißt es in einer Ankündigung. Dazu verwandelt sich am Samstag der idyllische Haslacher Klostergarten in ein regelrechtes Mekka für Liebhaber von Zweirädern.

Lesen Sie auch

Besucher können sich laut Webseite auf Mopeds, Benziner-Gespräche und gute Unterhaltung freuen. Von 11 bis 22 Uhr soll der Tag ganz im Zeichen von 50ccm-Rädern stehen. Zudem kündigt die Stadt ein „facettenreiches Programm“ an.

Der Schwarzwaldvereinübernimmt die Bewirtung

Geplant ist eine Ausstellung klassischer Mopeds, also Kreidler, Zündapp, Schwalbe, Vespa und mehr. Es soll zudem viel Zeit und Raum zum Fachsimpeln und Gespräche unter Gleichgesinnten geben. Zum Wohl der Besucher werden die unterschiedlichsten Speisen und Getränke angeboten, „von deftig bis raffiniert“, heißt es. Die Bewirtung übernimmt laut Ankündigung in diesem Jahr der Schwarzwaldverein, Ortsgruppe Haslach. „Die kulinarische Vielfalt lässt keine Wünsche offen, dazu gibt es erfrischende Getränke“, heißt es weiter. Ab 18 Uhr wird auch den Ohren mit Livemusik etwas geboten. „Der musikalische Höhepunkt sind sicherlich die ,Mannish Boys‘. Mit ihrer rockigen Musik haben sie bereits letztes Jahr den Besuchern eingeheizt“, erklärt die Stadt.

Auch ein Ausstellung ist geplant. Foto: Tourist-Info

Neben der Faszination für historische Zweiräder bietet der Schliffsteitreff auch Informationen für Moped-Ausflügler. So werden verschiedene Touren in der Umgebung des Kinzigtals angeboten. Die Besucher bekommen reizvolle Ausfahrten in der Region vorgestellt. Diese Touren sind auch bereits vorab auf der Webseite unter www.info.haslach.de/kultur-und-brauchtum-1/schliffsteitreffen veröffentlicht (siehe Info). „Der zweite Kinzigtäler Schliffsteitreff verspricht ein ereignisreicher Tag für Kreidler, Zündapp, Schwalbe, Vespa und für Besucher, die sich für diese alten Zweiräder interessieren oder nur gemütliche Stunden im Klostergarten verbringen möchten“, heißt es in der Ankündigung.

Die Tourenvorschläge

Für die Mopedfahrer wurden im Vorhinein Tourenvorschläge vorbereitet. Diese sind bereits auf der Webseite einzusehen. Es gibt vier Touren in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. Die eine einfache Tour führt von Haslach nach Gutach, ist 27,3 Kilometer lang und dauert rund einer Stunde. Die zweite einfache Tour führt von Haslach nach Kirnbach mit 29,5 Kilometern. Die mittelschwere Tour, die „Hofstetterrunde“, führt mit einer Länge von 16,4 Kilometern hauptsächlich durch den Wald. Die schwere Tour, die „Bergziege“ startet in Haslach und führt zu den Nilhöfen auf einer 36,1 Kilometer langen Strecke.