Moped- und Technikwelt: Viel Neues gibt’s im Technikmuseum in Blumberg

Der Verein will das zweite Stockwerk sanieren und öffnen. Geplant ist ein zudem ein wöchentlicher Flohmarkt von Mai bis zum Herbst und ein Mofa-Club-Treffen.
Im seit 2019 eröffneten Museum für Moped- und Technikwelt in den alten Stallungen des ehemaligen „Adler Post“ in Zollhaus ist immer etwas in Bewegung. Der Betreiber und Vorsitzende des Vereins zur Erhaltung alter Gebrauchsgüter, Herbert Riegger, setzt sich mit viel Idealismus für den Unterhalt technischer Zeitzeugen ein. Dem Museum der Oldieträume steht ein ereignisreiches Jahr bevor. „Nachdem wir 2025 ein steigendes Interesse besonders mit Gästen aus der Schweiz verbuchen konnten, soll dieser Trend fortgesetzt werden“, kündigt Herbert Riegger an.