Moosmann wiedergewählt: Bürgermeister in Hardt ist eine berufliche Lebensaufgabe

50 Prozent plus x sollten es bei der Wahlbeteiligung sein. Letztlich gingen satte 60,2 Prozent an die Wahlurne, um den Amtsinhaber wieder zu wählen. Das ist die Bestätigung, die sich Moosmann für seine Arbeit in den vergangenen acht Jahren gewünscht hat. Der bei seiner Wahl 2018 blutjunge Bürgermeister hatte es anfangs nicht einfach: Die noch nicht abgeschlossene Sanierung der Arthur-Bantle-Halle bedeutete einen Sprung ins kalte Wasser. Hinzu kam das nächste Megaprojekt Kindergarten und zu allem Überfluss auch noch die schwierige Corona-Zeit sowie eine Krankheitsphase. Er kniete sich aber in die Aufgaben hinein und erledigte sie zur großen Zufriedenheit der meisten Hardter. Ein Vergleich mit seinen Vorgängern Herbert Halder und Arthur Bantle drängt sich daher auf: Auch diese wurden jung ins Amt gewählt und blieben ihm jahrzehntelang treu. Bürgermeister in Hardt sollte also eine berufliche Lebensaufgabe sein – auch für Michael Moosmann.