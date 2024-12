Moon folgt auf Mohr: GoMedicus baut ärztliche Versorgung in Bisingen aus

Das ärztegeführte Gesundheitsnetzwerk GoMedicus wächst auch 2025 mit neuen Ärzten, mehr Sprechzeiten und neuen Standorten. Dazu versprechen sie auch im Laufe des Jahres andere Fachbereiche und Angebote für chronische Krankheiten aus einer Hand anzubieten. GoMedicus informiert, was sich am Standort Bisingen konkret ändert:

Neuer Arzt in der Gemeinde

Lesen Sie auch

Ab Januar heißt GoMedicus Dr. Philipp Moon, Facharzt für Allgemeinmedizin, am Standort in Bisingen willkommen. Nach seinem Studium und seiner Facharztweiterbildung in Kiel sammelte Moon langjährige Erfahrung in Dänemark und Norwegen, wo er mit seinem „breiten medizinischen Fachwissen Patienten auf höchstem Niveau betreute“, berichtet GoMedicus. Weiter heißt es: „GoMedicus ist stolz, einen solch erfahrenen Kollegen für den Zollernalbkreis gewonnen zu haben.“ Moon werde perspektivisch die Leitung des Bisinger MVZ (Medizinisches Versorgungszentrum) übernehmen und damit die Nachfolge von Dr. Ullrich Mohr antreten, der 2025 in seinen wohlverdienten Ruhestand gehen wird.

Längere Sprechzeiten

Zusammen mit den beiden Ärzten in Weiterbildung, Dr. Hagen Deusch und Tanja Fendler, wird GoMedicus ab Anfang 2025 das Angebot an Sprechzeiten am Standort Bisingen zusätzlich deutlich erweitern. Darüber hinaus würden Patienten von einem verbesserten Service durch zusätzliche Leistungen an den GoMedicus Standorten profitieren, ebenso von der Möglichkeit, erweiterte Videosprechstunden – sowohl unter der Woche als auch am Wochenende – in Anspruch zu nehmen. „Hierdurch gewährleisten wir eine verlässliche und hochwertige hausärztliche Versorgung, ergänzt durch eine zunehmende Integration weiterer Fachbereiche“, erklärt Dr. Phillipp Gonser, Mitgründer des Netzwerks.

Bisingen profitiert

„Die Region steht vor einer kritischen Herausforderung: In den kommenden Monaten und Jahren sind weitere Praxisschließungen zu erwarten“, betont Jens Neubert, Geschäftsführer und ebenfalls Mitgründer von GoMedicus. Neubert weiter: „Mit GoMedicus schaffen wir Ärzten und medizinischem Fachpersonal ein innovatives Umfeld, das eine unbürokratische und moderne Patientenversorgung ermöglicht. Wir freuen uns, dass unser Konzept überzeugt und Ärzte gewinnen kann, wo bisherige Modelle scheiterten“ – von diesem neuen Konzept profitiere Bisingen.

GoMedicus expandiert

„Unser Ziel ist es nicht nur, schließende Praxen nachzubesetzen, sondern mit einem Netzwerk aus Standorten, digitalen Gesundheitsdiensten und Partnern einen deutlichen Mehrwert zu schaffen“, erklärt Neubert. Dazu gehören demnach integrierte Angebote – von Vorsorgeuntersuchungen über die Versorgung chronischer Erkrankungen bis hin zu häufig nachgefragten Fachbereichen. Neubert: „Alles wird einfacher, schneller und für das Gesundheitssystem kostengünstiger als bisher.“ Bereits vor zwei Wochen hat GoMedicus bekanntgegeben, auch die Standorte in Gosheim und Schömberg weiter auszubauen. Seit Oktober gibt es drei Standorte im Raum Reutlingen. Für die Patienten in der Region bedeutet dies, dass ab Januar weiterhin neue Patienten aufgenommen werden und die allgemeinmedizinische Versorgung durch die erfolgreiche Nachbesetzung nachhaltig gesichert ist.

Sprechzeiten

Im Internet

Auch zwischen den Feiertagen ist GoMedicus für die Patienten verfügbar. Die aktuellen Sprechzeiten und Vertretungen der Standorte finden Patienten im Internet unter https://www.gomedi cus.com/oeffnungszeiten/