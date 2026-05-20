Montfort-Realschule Zell: Schüler reparieren Tora-Rolle

1 Die Lehrkräfte Kathrin Stutz (l.) und Eva Nübel (r.) mit dem Landesrabbiner Moshe Flomenmann und der Tora-Rolle Foto: Montfort Realschule Beeindruckt waren die Schüler der Montfort-Realschule Zell vom Besuch des Landesrabbiners von Baden Moshe Flomenmann erleben.







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Neben dem jüdischen Geistlichen war auch Fabian Freiseis vom Ordinariat der Erzdiözese Freiburg als Vertreter der katholischen Kirche dabei. Nicht weniger spektakulär war, was Flomenmann zusammen mit einem außergewöhnlichen Anliegen im Gepäck hatte. Eine in Lörrach nach dem zweiten Weltkrieg gerettete Tora. Genau diese soll an der Schule im Rahmen des Technik-Unterrichts unter Anleitung des Fachlehrers Mathias Dünnwald repariert und so dem jüdische Fachbegriff für „den Regeln der Tora entsprechend“, wieder „kosher-tauglich“ gemacht werden, damit sie wieder in jüdischen Gottesdiensten zum Einsatz kommen kann.