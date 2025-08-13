Montfort-Realschule Zell: Der Kopierer als Tatort beim Krimidinner

Spannung, Unterhaltung und ein Hauch Nervenkitzel: Die Aula der Montfort-Realschule verwandelte sich kürzlich in einen Tatort – im wahrsten Sinne des Wortes.
Mit dem interaktiven Theaterstück „Tatort Kopierraum – Die letzte Kopie“ präsentierte die Schule ein außergewöhnliches Krimidinner, das bei Publikum und Beteiligten für Begeisterung sorgte. Das Stück, das von 18 Schülern der fünften bis zehnten Klasse unter der Regie von Martin Gutmann und Wiebke Zäh einstudiert wurde, entführte die Zuschauer in ein spannungsgeladenes Szenario rund um ein mysteriöses Verbrechen im schulischen Alltag.