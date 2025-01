Montenegro: Mann erschießt mehrere Menschen in Restaurant

1 Die Polizei fahndet nach dem Mann (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Robson90

Ein bewaffneter Mann erschießt in einem Restaurant in Montenegro mehrere Menschen und flieht dann. Die Polizei fordert die Bevölkerung auf, ihre Häuser nicht zu verlassen.









Ein bewaffneter Angreifer hat in einem Restaurant in Montenegro Medienberichten zufolge am Mittwoch mehrere Menschen getötet. Der öffentliche Sender RTCG berichtete unter Berufung auf die Polizei, der 45-jährige Angreifer habe am Nachmittag in einem Restaurant in der Ortschaft Bajice nahe der Stadt Cetinje im Süden des Balkanstaats mehrere Menschen mit Schusswaffen getötet. Anschließend sei der bewaffnete Mann geflohen.