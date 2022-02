Konflikte zwischen Demonstranten und Polizei - Was ist passiert?

Montagsspaziergang in Calw

1 Beim Montagsspaziergang war es erstmals zu Zusammenstößen gekommen. Foto: Kugel

Erstmals war es am Montag beim "Spaziergang" gegen die Corona-Maßnahmen und eine Impfpflicht in Calw zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Im Netz kursieren nun ganz verschiedene Meinungen darüber, was wirklich passiert ist. Wir machen den Fakten-Check.















Calw - Drei Strafanzeigen gegen Demonstranten, eine davon wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs gegen einen Polizeibeamten, sind die Bilanz des Montagsspaziergangs am 21. Februar in Calw. Erstmals war es bei der nicht angemeldeten Demonstration zu Ausschreitungen gekommen. Laut den Angaben der Polizei deshalb, weil eine 56-Jährige mit einem Schirm auf die Beamten losgegangen sei, ein 29-Jähriger einen Polizisten von hinten attackiert und ein weiterer Mann die Ordnungshüter beleidigt habe. Ein Polizist wurde in der Gemengelage leicht verletzt.