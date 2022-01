1 Die Zahl der Teilnehmer ist im Vergleich zur Vorwoche auf demselben Niveau. Foto: Rousek

Am Montagabend zog erneut ein Protestzug aus Menschen durch die Calwer Innenstadt. Die Anzahl der Teilnehmer gibt die Polizei mit rund 500 an – ebenso wie in der Vorwoche.















Calw - Kurz nach 18 Uhr am Montagabend: Stimmengewirr schallt durch die Lederstraße, mehrere Hundert Menschen laufen von dort aus in Richtung Marktplatz. Wie an den Montagen zuvor wollen sie damit ihren Protest gegen die Corona-Maßnahmen und vor allem gegen eine Impfpflicht zum Ausdruck bringen. Etliche haben Kerzen oder kleine Leuchten in den Händen.

Dieses Mal beteiligten sich rund 500 Personen an dem unangemeldeten Protestmarsch durch die Innenstadt, wie Michael Wenz, Sprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim, am Dienstag auf Anfrage unserer Zeitung sagt. Ebensoviele waren in der Vorwoche von der Polizei gezählt worden. Gestartet waren die "Montagsspaziergänge" in Calw vor sechs Wochen mit rund 250 Teilnehmern.

Dieses Mal formierte sich allerdings auch Widerstand gegen die "Spaziergänger" in Form einer Gegendemo. Diese sei angemeldet gewesen, meint Wenz. Rund 30 Menschen waren daran beteiligt.

Auch in Bad Liebenzell und Althengstett gibt es Proteste

Insgesamt, so der Polizeisprecher, sei alles friedlich abgelaufen. "Aus den Versammlungen heraus oder auf die Versammlungen kam es zu keinen Störungen", betont er.

In Bad Wildbad waren am Montagabend etwa 60 Personen auf den Straßen unterwegs, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren – etwa doppelt so viele wie in der Vorwoche. In Bad Liebenzell waren es rund 135 Menschen, in Althengstett etwa 65, gibt Wenz preis.

Obwohl die Proteste sich auszuweiten scheinen, geht es in Calw und der unmittelbaren Umgebung noch vergleichsweise ruhig zu: In Nagold nahmen am Montagabend laut Zählung der Polizei etwa 1200 Personen an der dortigen Versammlung teil. Spitzenreiter war erneut Pforzheim, wo die Anzahl der teilnehmenden Personen von 3100 vergangene Woche auf nun 5500 Personen gestiegen ist. Die Versammlung in der Pforzheimer Innenstadt sei laut Wenz jedoch angemeldet gewesen.