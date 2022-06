2 Ein Montagabend im Mai: Edda Schmidt (Mitte) lehnt am Brunnen auf dem Marktplatz, bevor sich der Montagsspaziergang in Bewegung setzt. Die NPDlerin aus Bisingen protestiert dort mit gegen die Corona-Politik. Foto: Maier

Es gibt sie noch, die Montagsspaziergänge in Balingen. Dort wird weiter gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Mit dabei ist die bundesweit bekannte NPD-Funktionärin Edda Schmidt aus Bisingen.















Balingen - An einem Montagabend im Mai lehnt Edda Schmidt kurz vor 18 Uhr am Brunnen auf dem Balinger Marktplatz. Eine Trillerpfeife ist zu hören, dann setzen sich die "Spaziergänger" in Bewegung. Auch Schmidt, zusammen mit ihrem Mann Hans. Am Montagabend diese Woche waren beide wieder in Balingen beim Spaziergang dabei.