Montagsspaziergänge in Calw

1 In Zukunft müssen die sogenannten "Montagsspaziergänger" eine Maske tragen. Foto: Rousek

Die Stadt Calw hat, wie bereits vergangene Woche die Stadt Nagold, eine Allgemeinverfügung erlassen, nach der "Montagsspaziergänger" nun eine Maske tragen müssen.















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Calw - Die Stadt Calw hat eine Allgemeinverfügung erlassen, nach der unter anderem sogenannte "Montagsspaziergänger" in Zukunft eine Maske tragen müssen. Konkret heißt es dazu in dem Dokument: "Bei versammlungsrechtlich nicht ordnungsgemäß angemeldeten Ansammlungen, Aufzügen und Versammlungen mit einer Teilnehmeranzahl von mehr als 50 Personen haben alle Teilnehmer ab Vollendung des sechsten Lebensjahres während der Ansammlung, des Aufzuges oder der Versammlung eine medizinische Maske (Mund-Nasen-Bedeckung) zu tragen."

Eigentlich gilt die Maskenpflicht laut der geltenden Corona-Verordnung im Freien ohnehin, sobald der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Menschen nicht dauerhaft eingehalten werden kann. Bei einer ordnungsgemäß angemeldeten Versammlung würde das Tragen einer Maske aller Beteiligten ebenfalls zur Bedingung gemacht werden. Deshalb, so Oberbürgermeister Florian Kling, wolle man als Stadt nun ein Zeichen setzen: Trotz der Tatsache, dass es sich bei den "Spaziergängen" um nicht angemeldete Versammlungen handelt, gelten nun die gleichen Rechte wie bei einer angemeldeten Demonstration, erklärt er.

Man wolle den "Spaziergängern" zeigen, dass sie sich nicht in einem luftleeren Raum bewegen. Die Stadt sei "willens zu agieren", betont der OB. Wenngleich Calw nicht so weit gehen möchte, die "Spaziergänge" wie andere Kommunen per Allgemeinverfügung gänzlich zu verbieten – aus Sicht von Kling wäre das nicht verhältnismäßig – "lassen wir uns nicht auf der Nase herumtanzen".

Die Calwer Stadtverwaltung hatte das Vorgehen im Vorfeld mit anderen Versammlungsbehörden abgestimmt – als da wären die Stadt Nagold, wie Calw eine eigene Versammlungsbehörde, sowie das Landratsamt als zuständige Behörde für die kleineren Städte und Gemeinden im Kreis. Nagold hatte bereits vergangene Woche eine solche Allgemeinverfügung zum Tragen einer Maske erlassen. Der Landkreis müsse gegebenenfalls nachziehen, falls es die Situation nötig macht, so die Einschätzung von Kling.

Die Kontrolle der Einhaltung der Maskenpflicht obliegt der Polizei.