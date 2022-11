Montagsdemo in Rottweil

1 Die Spaziergänger sorgen in Rottweil (hier der Aufzug zur Ortszeit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier) für Diskussionen. Foto: Nädele

Weiter gehören sie in Rottweil zum Montagabend: lärmende Spaziergänger in der Innenstadt. Die Anwohner sind genervt, üben Kritik an der Ruhestörung. Aufgrund der jüngsten Entwicklungen distanzieren sich nun aber auch Teilnehmer der Demos.















Rottweil - Es war bei einem der ersten Montagsspaziergänge, als diese noch nicht angemeldet waren und viele noch überrascht waren vom großen Menschenauflauf: Der Vorwurf, politisch aus dem rechten Lager zu kommen, schallte einer Frau entgegen, die mit ihrem kleinen Kind an dem Spaziergang teilnahm. "Ist ja klar", rief sie wütend zurück, "euch fällt nichts ein, als zur Nazi-Keule zu greifen." Dann musste sich die Frau zunächst mal ihrer Tochter widmen, denn die wollte wissen, was denn eine "Nazi-Keule" ist.

Von Anfang an hatten die Montagsspaziergänger auch in Rottweil mit dem Vorwurf umzugehen, aus der rechten, nationalistischen Ecke zu stammen – oder sich zumindest vor deren Karren spannen zu lassen. Die Zahl der Teilnehmer ist mittlerweile deutlich geringer als zu den Hochzeiten, als sich Woche um Woche mehr als 1000 Spaziergänger in Rottweil versammelt hatten.

"Hassrede" bei der Demo

In der Sitzung des Kultur-, Sozial- und Verwaltungsausschusses (KSV) des Gemeinderats am Mittwochabend schnitt SPD-Stadträtin Anne Hecht das Thema aus aktuellem Anlass an. Nachdem es zuletzt bereits eine "Hassrede" bei der Montagsdemo gegeben habe, seien jetzt am 7. November alle drei Strophen der Nationalhymne gesungen worden. Sie fragte, warum eigentlich niemand eingeschritten sei. Natürlich wisse sie, dass es nicht verboten sei, die ersten beiden Strophen des "Lieds der Deutschen" zu singen, indes zeige es eben doch die Gesinnung.

Bürgermeister Christian Ruf bestätigte, dass es vor zweieinhalb Wochen einen Vorfall gegeben habe, der von der Stadtverwaltung an die Staatsanwaltschaft weitergegeben worden sei. Am 24. Oktober hatte ein Redner unter anderem die Corona-Impfung mit dem Euthanasieprogramm im Dritten Reich gleichgesetzt. Man habe ein aufmerksames Auge auf die Montagsdemos und deren Ablauf, machte er klar.

Staatsanwaltschaft informiert

Ruf und Fachbereichsleiter Bernd Pfaff haben bereits eine Anzahl an Spaziergängen im deutlich zweistelligen Bereich von Seiten der Stadtverwaltung begleitet. Die Entscheidung über einen Abbruch müsse und könne nur vor Ort in einer Abwägung getroffen werden. Den Verantwortlichen müsse da der Rückhalt gelten, wollte er den Einsatz am 24. Oktober nicht kritisieren.

Teilnehmer distanzieren sich

Für den aktuellen Fall unterstrich der Bürgermeister, dass es nicht verboten sei, die beiden Strophen vor der Nationalhymne zu singen. "Ohne gravierende Gründe können solche Versammlungen und Aufzüge nicht verboten werden", betonte Ruf, welche große Bedeutung für ihn die Demonstrationsfreiheit hat. Und: Wie bereits Hecht berichtete er, dass sich direkt bei der Versammlung am Montag Teilnehmer von dem Sänger distanziert hätten. Dass von den Verantwortlichen nicht eingegriffen worden ist, ruft in sozialen Medien auch unter Teilnehmern des Spaziergangs Kritik hervor.