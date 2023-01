1 Auch im vergangenen Herbst beteiligte sich die Montagsaktion Zollernalb an einer Demonstration. Im Bild: Moderator Arnulf Rauch und Mitbegründerin Renate Schmidt Foto: Schmidt

18 Jahre lang hat die Montagsaktion gegen Hartz IV demonstriert – und macht weiter.















Balingen - Die Montagsaktion Zollernalb lädt am Montag, 9. Januar, in Balingen ab 17.30 Uhr vor der Stadtkirche wieder zur Kundgebung mit offenem Mikrofon ein. Seit 2004 protestierten die in der bundesweiten Montagsaktion verbundenen Gruppen gegen die Hartz-Gesetze – mit Erfolg, wie sie sagen: Eines der meistgehassten Gesetze, einst von der Schröder-Fischer-Regierung beschlossen, gibt es in dieser Form nicht mehr.

Allerdings sei das neue "Bürgergeld" ein Etikettenschwindel der Ampelregierung: Die Erhöhung der Hartz-IV-Sätze sei angesichts der Inflation viel zu niedrig, diskriminierende Methoden der Hartz-Gesetze blieben erhalten. Die Montagsaktion fordert daher, das Arbeitslosengeld wieder in voller Höhe zu zahlen, solange jemand arbeitslos ist.

Faschisten, Rassisten und Sexisten unerwünscht

Bei jeder Montagaktion ist ein fester Bestandteil die offen Diskussion unter Ausschluss von Faschisten, Rassisten und Sexisten. Auch gegen "Querdenker" und Corona-Leugner hatten die Organisatoren Position bezogen.

Die Montagsaktion Zollernalb ist jeden ersten Montag im Monat von 17.30 bis 18.30 Uhr auf dem Balinger Marktplatz angemeldet.