1 Ab 1. Juli werden in Wart Menschen geimpft, die bisher noch keinen Termin bekommen haben. Foto: Rousek

Die so genannte "Delta-Variante" ist ein großes Schlagwort, wenn es im eine mögliche vierte Corona-Welle im Herbst geht. Deshalb erweitert das Kreisimpfzentrum in Wart auch sein Angebot – ab dem 1. Juli.

Kreis Calw - Die als "Delta-Variante" bekannte Mutation des Corona-Virus gilt als besonders ansteckend. Ihre Verbreitung gefährdet die positive Entwicklung der Inzidenzzahlen, sodass Fachleute bereits von der Gefahr einer vierten Welle sprechen. Der einzig wirksame Schutz dagegen ist die Impfung.

"Besonders gefährdet"

Das Sozialministerium Baden-Württemberg hat Stadt- und Landkreisen mit Deltainfektionen daher zusätzlichen Impfstoff zur Verfügung gestellt. Dieser ermöglicht zusätzliche Angebote im Kreisimpfzentrum in Wart.

"Die Menschen ohne Impfung sind durch die Delta-Variante besonders gefährdet", weiß Landrat Helmut Riegger: "Unser Ziel ist es daher, allen ein möglichst leicht erreichbares Impfangebot zu unterbreiten."

Aus diesem Grund werden ab dem 1. Juli auch Menschen in Wart mit AstraZeneca geimpft, die auf den bislang üblichen Wegen keinen Impftermin vereinbaren konnten. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Dieses offene Impfangebot gilt jeweils montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr. "Wir wollen so die Menschen erreichen, die sich spontan für eine Impfung entscheiden. Dadurch können sie sich selbst und ihre Umgebung schützen und entspannter in die zweite Jahreshälfte gehen", so der Landrat.

Zielgruppe des Impfzentrums sind auch die Familien: Jugendliche ab 16 werden zusammen mit ihren Eltern in Wart geimpft. Als Impfstoff kommen je nach Indikation Biontech und AstraZeneca zum Einsatz. Hier bittet das Impfzentrum um Anmeldung unter KIZ@Kreis-Calw.de.

Ergänzend dazu werden die Möglichkeiten, über die Telefonnummer 116117 oder über www.impfterminsevice.de Termine zu buchen, erweitert. "Wir stellen über das zentrale Buchungssystem zusätzliche Termine ein", erklärt Norbert Weiser vom Impfzentrum. Mit einem möglichst breiten Angebotsspektrum sollen möglichst viele ungeimpfte Menschen erreicht werden. Er appelliert auch an alle Geimpften: "Überzeugen Sie Freunde und Bekannte. Nur die Impfung bietet größtmöglichen Schutz gegen die gefährliche Infektion!"

Das gibt es zu beachten

Die STIKO empfiehlt aufgrund eines erhöhten Thromboserisikos (vor allem bei Frauen) die AstraZeneca-Impfung ab 60 Jahren, eine Impfung ist jedoch auch für jüngere Personen nach einer ausführlichen Risikoaufklärung durch die beratenden Impfärzte vor Ort möglich.

Personen unter 60 steht für die zweite Impfung eine Wahlmöglichkeit zwischen Biontech und AstraZeneca zu. Um diese Möglichkeit offen zu lassen, muss das Impfzentrum das Geburtsdatum wissen. Laut aktuellen Studien ist die Wirksamkeit und Antikörperentwicklung dieser Kreuzimpfung zum aktuellen Zeitpunkt am höchsten.

Bei der spontanen Impfung ohne Termin handelt es sich ausschließlich um eine Erstimpfung mit AstraZeneca, es besteht keine Möglichkeit, den Impfstoff vor Ort zu wechseln. Alle anderen Anfragen vor Ort werden abgelehnt.

Der Abstand zur zweiten Impfung von 12 Wochen muss zwingend eingehalten werden und muss an dem Impf-Ort erfolgen, an dem auch die erste Impfung stattfand – also in Wart.

Der zweite Impftermin ist verbindlich und kann nicht verschoben werden.

Vorab unter www.impfen-bw.de den Aufklärungsbogen sowie Anamnese und Einwilligung ausdrucken. Alles durchlesen und die Formulare ausfüllen. Diese an der Registrierung abgeben. Außerdem mitzubringen ist der Personalausweis, der Impfpass sowie die ggf. vorhandene Medikamentenliste.

Zwei neue Infektionen am Mittwoch

Im Landkreis Calw wurden am 30. Juni zwei neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet – aus Neubulach und Ebhausen. Ein positiver Schnelltest betrifft Altensteig. Das Robert Koch-Institut gibt die Inzidenz im Kreis Calw mit 8,8 an, das Landesgesundheitsamt mit 8,2.