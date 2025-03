Monstupferball in Dotternhausen: Wikinger erobern das Land unterm Plettenberg

1 Die Show-Teens des Show-und-Tanz-Vereins begeisterten einmal mehr die Besucher des Mondstupferballs. Foto: Schweizer

Beim Mondstupferball der Narrenzunft Dotternhausen hält es das Fasnetsvolk nicht auf den Stühlen.









Ausgelassene Stimmung herrschte am Samstag in der Dotternhausener Festhalle, wo sich über 300 Feierwütige tummelten und die Nacht zum Tag machten. Der Mondstupferball zieht nach wie vor, auch wenn sich der Abend in der Vergangenheit doch arg gewandelt hat. Die Narrenzunft wirbt mit einem kurzen und knackigen Programm, das nicht mehr so viel Sitzfleisch abverlangt. Und das scheint unter dem Plettenberg gut anzukommen.