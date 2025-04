Missbrauch an katholischer Schule in Frankreich Was geschah am Elite-Internat Notre-Dame de Bétharram?

Eine unfassbare Missbrauchsaffäre in einem katholischen Elite-Internat erschüttert Frankreich und setzt Premierminister François Bayrou unter Druck. Was hat Bayrou als damaliger Bildungsminister von der Gewalt und dem Missbrauch durch Lehrer und Priester gewusst? Und: Was geschah an anderen katholischen Schulen?