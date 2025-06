Das Unglaubliche geschah ausgerechnet an Freitag, dem 13.: Eine kleine Gruppe des Sportanglervereins Rottweil, die gerade in Sommaroy in Norwegen auf einem Angeltrip ist, machte einen unglaublichen Fang.

Es gelang dem Team, bestehend aus Herbert Sauter, Tobias Ulrich, Heiko Spengler und Stefan Müller, ein „Monster der Tiefsee“, den Seeteufel oder auch Anglerfisch genannt, zu überlisten. „Sowas gibt es nur einmal im Leben, und es gelingt auch nur in der Gruppe beziehungsweise im Team“, erzählen die stolzen Angler. Lesen Sie auch Den Fisch gefangen hat Tobias Ulrich. „In einer kleinen Nussschale bei hohen Wellen, circa einen Kilometer auf See ein absoluter Glücksfall“, kommentieren die Angler ihren Fang. Und: Mit 21 Kilogramm und mehr als einem Meter Größe wohl ein absoluter Riese seiner Spezies.