1 Beim dem Prozess ging es um die Deals, mit denen Googles Suchmaschine als Standard in Web-Browsern voreingestellt wird. (Archivbild) Foto: Andrej Sokolow/dpa

Google hat ein Monopol bei der Internet-Suche, urteilt ein US-Richter. Die Entscheidung könnte den geschäftlichen Spielraum des Konzerns einengen - doch die Konsequenzen sind noch offen.









Washington - Google muss eine empfindliche Niederlage gegen US-Wettbewerbshüter einstecken. Ein Richter in Washington urteilte, der Konzern habe ein Monopol bei der Internet-Suche - und es mit unlauteren Mitteln gegen Konkurrenz verteidigt. Google will gegen das Urteil in Berufung gehen.