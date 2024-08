Monhardter Wasserstube: Handwerkliche Mängel beanstandet

1 Die Monhardter Wasserstube ist umfangreich saniert worden. Foto: Thomas Fritsch

Nach umfangreicher Sanierung soll am letzten Ferienwochenende die Monhardter Wasserstube wieder eingeweiht werden. Stadtrat Uwe Thaler (AfD) hatte die Anlage vor der jüngsten Altensteiger Gemeinderatssitzung in Augenschein genommen und einiges zu beanstanden.









Zunächst bemängelte Thaler am Ende der Sitzung, dass die Fischtreppe aus Beton gefertigt worden sei und sich deshalb deutlich vom Sandsteingemäuer des übrigen Bauwerks abhebe: „Wo war da das Denkmalamt?“, fragte der Handwerksmeister. Des Weiteren hätten aneinanderstoßende Holzplanken bis zu dreieinhalb Zentimeter Versatz – was zu Unfällen führen könne –, und einer der Sperrschieber sei so passgenau bemessen, dass er sich, wenn er im Wasser erst einmal aufgequollen sei, bestimmt nicht mehr bewegen lasse.