1 Martin Spreng erzählte den Fünf- bis Zwölfjährigen Spannendes über den historischen Beruf der Flößer. Foto: Erika Schnäker

Teilnehmer des Altensteiger Ferienprogramms erfuhren an der Monhardter Wasserstube von Martin Spreng Spannendes über das Leben der Flößer.









Link kopiert



Mit einem kräftigen „Jockele sperr“ startete die Flößerführung mit 14 Kindern, im Rahmen des Altensteiger Ferienprogramms. Zuerst allerdings musste die Gruppe bei der Wanderung auf dem „Flößerweg“ zur Monhardter Wasserstube einige Aufgaben lösen. Zum Beispiel: „Was ist in dem Haus mit dem komischen Turm?“, oder „Warum sind an den Bäumen so gelbe Rauten?“.