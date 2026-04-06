Mond-Mission: Artemis 2-Astronauten feiern Ostern auf dem Weg zum Mond

1 Die "Artemis 2"-Astronauten haben im All Ostern gefeiert. Foto: Uncredited/NASA/AP/dpa Erstmals seit mehr als 50 Jahren sind wieder Menschen auf dem Weg zum Mond. Ihre Kapsel ist etwa groß wie zwei Minivans - trotzdem findet die Crew Platz für eine Ostertradition.







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Cape Canaveral - Die vier Astronauten der "Artemis 2"-Mission haben auch auf dem Weg zum Mond Ostern gefeiert. In der "Orion"-Kapsel, die etwa so viel Platz bietet wie zwei Minivans, hätten sie Ostereier versteckt, sagte die US-Astronautin Christina Koch. "Es waren zwar eigentlich dehydrierte Rühreier, aber wir waren alle ziemlich glücklich damit."