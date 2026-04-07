Mond-Mission «Artemis 2»: Astronauten benennen Mondkrater nach gestorbener Ehefrau

1 Auf dem Mond gibt es jetzt einen Krater, der nach der gestorbenen Ehefrau von Astronaut Wiseman benannt ist. Foto: Uncredited/NASA/AP/dpa Erstmals seit mehr als 50 Jahren sind wieder Menschen in der Nähe des Mondes. Einem Krater auf dem Erdtrabanten geben sie einen ganz besonderen Namen.







Link kopiert



Cape Canaveral - Die vier Astronauten der "Artemis 2"-Mission haben einen zuvor namenlosen Mondkrater nach der Ehefrau ihres Kommandanten Reid Wiseman benannt. Der Krater – ein "heller Punkt auf dem Mond" – solle von nun an Carroll-Krater heißen, sagte der kanadische Astronaut Jeremy Hansen mit tränenerstickter Stimme aus der "Orion"-Kapsel. Damit solle an die 2020 im Alter von 46 Jahren an Krebs gestorbene Ehefrau des "Artemis 2"-Kommandanten Reid Wiseman erinnert werden.