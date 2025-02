Prozess in Nagold Mann bedroht Ex-Frau – jetzt will er umziehen

Ein 40-Jähriger aus der Nagolder Umgebung hat seine Noch-Ehefrau trotz Annäherungsverbots bedroht und sich nicht an die Vorgaben gehalten. Nun stand er deshalb in Nagold vor Gericht. Für die Vorfälle führt er seine schwierige Lage an. Schlussendlich sind sich Richter, Staatsanwältin und Verteidigung beim Urteil einig.