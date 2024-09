2 Prägte die britische Monarchie: Elizabeth II. Foto: Andy Rain/EPA/dpa

Die Nachricht ging damals um die Welt - vor genau zwei Jahren starb die Queen. Die britische Regierung würdigt Elizabeth II. zum Todestag und gibt bekannt, wo künftig ein Denkmal an sie erinnern soll.









London - Großbritannien will mit einem Denkmal an Königin Elizabeth II. (1926-2022) erinnern. Es soll in der Nähe des Londoner Buckingham-Palasts platziert werden - im St. James's Park, wie die britische Regierung zum zweiten Todestag bekanntgab.