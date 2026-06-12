Die älteste Tochter von Thailands König Maha Vajiralongkorn ist tot. Die Juristin und frühere Botschafterin galt als eine der wichtigsten Figuren im Umfeld des Regenten. Seit 2022 lag sie im Koma.
Bangkok - Große Trauer in Thailand: Die beliebte Prinzessin Bajrakitiyabha ist im Alter von 47 Jahren gestorben. Wie der Palast mitteilte, verschied sie am Donnerstagabend (Ortszeit) friedlich im King Chulalongkorn Memorial Hospital in Bangkok. Die älteste Tochter von König Maha Vajiralongkorn, in ihrer Heimat liebevoll Prinzessin Bha genannt, war im Dezember 2022 nach einem Zusammenbruch ins Krankenhaus gebracht worden. Seitdem lag sie im Koma.