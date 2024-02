Krebsdiagnose: König Charles: Unterstützung der größte Trost

1 König Charles ist seit mehr als einem Jahr britischer Monarch, nachdem seine Mutter Königin Elizabeth II. im September 2022 gestorben war. Foto: Alberto Pezzali/AP/dpa

Am Montag hatte der Buckingham-Palast die Krebsdiagnose des Königs bekannt gemacht. Charles selbst äußerte sich zunächst nicht offiziell dazu. Nun wendet er sich erstmals direkt an die Öffentlichkeit.









Link kopiert



London - König Charles III. hat sich erstmals nach seiner Krebsdiagnose direkt an die Öffentlichkeit gewandt und sich für die Unterstützung in den vergangenen Tagen bedankt. "Ich möchte mich von ganzem Herzen für die vielen Nachrichten der Unterstützung und für die guten Wünsche bedanken, die ich in den letzten Tagen erhalten habe", sagte der 75 Jahre alte Monarch laut einer Mitteilung, die vom Buckingham-Palast veröffentlicht wurde. "Wie alle, die von Krebs betroffen sind, wissen werden, sind solche liebenswürdigen Gedanken der größte Trost und die größte Ermutigung", hieß es in der Mitteilung weiter.