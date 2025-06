„Mon mari et moi“ in Wolfach: Wortakrobaten mit spitzem Humor

„Mon mari et moi“ in Wolfach

1 Mathias und Shakti Paqué begeisterten im zweiten Anlauf als „Mon Mari et Moi“ in der Wolfacher Schlosshalle. 2024 musste ihr Konzert krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt werden. Foto: Buchta Shakti und Mathias Paqué begeisterten in der Schlosshalle ihr Publikum.







Voll besetzt mit einem schon vor dem Konzert sichtlich vergnügten Publikum war am Mittwoch die Schlosshalle. Als Duo der besonderen Art traten im Rahmen der Kleinkunstreihe Mittwochs im Museum die Liedermacher, Musikkabarettisten „oder was auch immer“ Shakti und Mathias Paqué aus Kaiserslautern auf. „Mon Mari et Moi“ nennen sie sich, weil das, genauso wie ihr Name, so schön Französisch klingt. Die beiden wollten schon im vergangenen Jahr in Wolfach auftreten. Da kam allerdings eine Krankheit dazwischen. „Dafür spielen wir heute doppelt so gut“, versprach Shakti.