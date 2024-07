Molotowcocktails: Mann wirft Brandsätze auf Königsschloss in Oslo

Mann wirft Brandsätze auf Königsschloss in Oslo

1 Ein Mann soll einen oder mehrere Molotowcocktails auf das norwegische Königsschloss geworfen haben. Foto: Steffen Trumpf/dpa

Idyllisch und majestätisch thront das königliche Schloss über dem Zentrum der norwegischen Hauptstadt. Plötzlich kommt es an der Rückseite des Gebäudes zu einem Vorfall.









Oslo - Ein Mann in einem Elektro-Rollstuhl hat mehrere Brandsätze auf das norwegische Königsschloss in Oslo geworfen. Er habe einem Augenzeugen zunächst gesagt, dass er eine Bombe bei sich trage, teilte die Osloer Polizei mit. Danach habe er zwei Molotowcocktails an der Rückseite des Gebäudes auf das Schloss geschmissen. Es seien Flammen entstanden, die aber bereits wieder gelöscht worden seien. Die Situation sei unter Kontrolle, der Mann schnell gefasst worden.