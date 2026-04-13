Molkerei aus Freiburg: Schwarzwaldmilch wird Trikotsponsor bei den Rhein-Neckar Löwen

Erneut wird Schwarzwaldmilch Trikotsponsor im Profisport. Das Logo des Freiburger Unternehmens ziert künftig die Brust der Handballer der Rhein-Neckar Löwen.

Das Freiburger Unternehmen Schwarzwaldmilch ist schon seit langem als Sponsor im Spitzensport tätig. Unter anderem war das genossenschaftlich getragene Molkerei-Unternehmen mehrere Spielzeiten Trikotsponsor des Bundesligisten SC Freiburg. Zudem gab es Partnerschaften mit den baden-württembergischen Fußballteams VfB Stuttgart und TSG 1899 Hoffenheim.

Allerdings beschränkt sich das Unternehmen mit Hauptsitz in Freiburg nicht nur auf den Fußball. Derzeit ist Schwarzwaldmilch so genannter Exklusivpartner des Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen. Dieses Engagement wird ab der Saison 2026/27 ausgebaut.

Das teilten der Verein, der seine Heimspiele in der SAP-Arena in Mannheim austrägt, und die Molkerei mit. Demnach wird künftig das Schwarzwaldmilch-Logo die Brust der Löwen-Trikots zieren und damit noch präsenter sein. Bislang war der Milchproduzent als Ärmelsponsor auf den Trikots aufgetreten.

Das sagen die Beteiligten zu dem Deal

„Die Schwarzwaldmilch-Gruppe steht für echte Regionalität, nachhaltiges Wachstum und für Menschen, die mit Leidenschaft hinter ihrer Arbeit stehen – von den Höfen aus Baden-Württemberg bis zur Molkerei in Freiburg“, sagt Holger Bachert, Geschäftsführer der Rhein-Neckar Löwen. „Genau diese Werte passen hervorragend zu den Rhein-Neckar Löwen, wo Teamgeist, sportliche Ambitionen und die Begeisterung der Menschen in unserer Region eine zentrale Rolle spielen. Deshalb freuen wir uns sehr, diesen Weg künftig noch enger gemeinsam zu gehen.“

Bis 2022 war Schwarzwaldmilch Trikotsponsor beim SC Freiburg. Foto: Tom Weller/dpa

„Die Rhein-Neckar Löwen begeistern Woche für Woche viele Menschen in der Region und stehen für Leidenschaft, Dynamik und starken Zusammenhalt“, erklärt Andreas Schneider, Geschäftsführer der Schwarzwaldmilch-Gruppe. „Diese Energie und die Nähe zu den Fans passenperfekt zu unserer Philosophie als genossenschaftlich getragene Molkerei, die fest in der Region verwurzelt ist und gleichzeitig auf dem deutschen und europäischen Markt dynamisch wächst. Umso mehr freuen wir uns, künftig als Hauptsponsor Teil der Löwen-Familie zu sein.“

Unsere Empfehlung für Sie Aus Kooperation wird Übernahme Schwarzwaldmilch aus Freiburg übernimmt Allgäuer Käserei Bauhofer Die Genossenschaftsmolkerei Schwarzwaldmilch mit Sitz in Freiburg und Offenburg hat die Käserei Bauhofer in Bodnegg im Kreis Ravensburg im Allgäu übernommen.

„Unsere Partnerschaft lebt davon, dass wir sie gemeinsam gestalten“, sagt Oliver Roggisch, Vertrieb der Rhein-Neckar Löwen, der 2007 mit dem DHB-Team Weltmeister wurde. „Die Gespräche mit Schwarzwaldmilch waren von Anfang an geprägt von Vertrauen und dem Wunsch, langfristig etwas aufzubauen. Genau dieses Gefühl macht die Zusammenarbeit so besonders – und darauf freuen wir uns sehr.“

Löwen sind in der Handball-Bundesliga derzeit Achter

Zu den Kosten des Sponsorings machten Unternehmen und Verein in ihrer Pressemitteilung keine Angaben.

Dass die Löwen das Schwarzwaldmilch-Logo in der kommenden Saison europäisch repräsentieren, ist derzeit eher unwahrscheinlich. Der einstige deutsche Meister steht in der Handball-Bundesliga auf Rang acht und erlebt eine sportlich eher durchwachsene Saison.