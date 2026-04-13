Molkerei aus Freiburg: Schwarzwaldmilch wird Trikotsponsor bei den Rhein-Neckar Löwen

Erneut wird Schwarzwaldmilch Trikotsponsor im Profisport. Das Logo des Freiburger Unternehmens ziert künftig die Brust der Handballer der Rhein-Neckar Löwen.
Das Freiburger Unternehmen Schwarzwaldmilch ist schon seit langem als Sponsor im Spitzensport tätig. Unter anderem war das genossenschaftlich getragene Molkerei-Unternehmen mehrere Spielzeiten Trikotsponsor des Bundesligisten SC Freiburg. Zudem gab es Partnerschaften mit den baden-württembergischen Fußballteams VfB Stuttgart und TSG 1899 Hoffenheim.